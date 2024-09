Mediaset è intervenuta quando Maria Rosaria Boccia è stata vista nei locali di Amici.

Maria Rosaria Boccia, nota donna d'affari campana, è recentemente al centro dell'attenzione per via di interviste e rivelazioni riguardanti il ministro Sangiuliano e la sua presunta presidenza della Fashion Week Milano Moda. Una controversia emergente riguarda il suo presunto coinvolgimento nel programma "Amici di Maria". Nonostante abbia postato numerose foto di se stessa nel backstage del programma nel 2017, Mediaset sostiene che Boccia non ha mai collaborato con lo show. Il suo lavoro in televisione è stato legato all'abbigliamento cerimoniale, incluso quello di personaggi televisivi. La sua presenza ad "Amici" nel 2017 era per vestire una musicista ospite, non per una collaborazione con il programma.