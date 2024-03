Medio Oriente: i negoziati per la tregua portano il premier del Qatar a Washington

Gli sforzi per raggiungere una tregua in Medio Oriente tra Israele ed Hamas continuano ed il premier del Qatar raggiunge Washington.

Nonostante le recenti notizie non proprio confortanti, continuano gli sforzi per riuscire a cambiare la situazione in Medio Oriente ed ottenere la tanto agognata tregua a Gaza. Per riuscire in tale impresa, oggi il primo ministro del Qatar, Mohamed bin Abderrahman Al Thani, è arrivato a Washington per incontrare il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Una tregua prima del Ramadan

Il premier del Qatar Mohamed bin Abderrahman Al Thani ed il il segretario di Stato americano, Antony Blinken sono pronti ad incontrarsi a Washington. Lo scopo dell’incontro è quello di fare il possibile per raggiungere una tregua tra Israele ed Hamas prima del Ramadan, previsto per l’11 di marzo. Tale dialogo avrà luogo domani, come annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari sul social network X.

Stando ai dettagli condivisi dal portavoce, l’incontro tra i due comprenderà ben dodici sessioni che includono diversi settori della cooperazione bilaterale. Anche se non si tratta del primo dialogo in merito alla questione, questa volta il tutto assume un’importanza maggiore dopo che Israele ha deciso di tirarsi indietro dalle trattative.

Un altro incontro

Oggi ci sarà anche un altro incontro importante che riguarda però due figure diverse, ovvero la vicepresidente americana Kamala Harris e il membro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. I due si parleranno alla Casa Bianca con la Harris che farà il possibile per sottolineare la necessità di un cessate il fuoco temporaneo per portare aiuti umanitari a Gaza e liberare gli ostaggi.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Israele sia abbastanza propensa ad accettare una tregua di sei settimane, mentre Hamas non ha ancora deciso nel dettaglio quali e quanti ostaggi liberare.