La guerra in Medio Oriente prosegue ormai da quasi cinque mesi e i morti nella Striscia di Gaza sono sempre più numerosi. In tutto il mondo si chiede il cessate il fuoco, ma la soluzione al conflitto sembra essere ancora lontana.

Israele diserta i negoziati: cosa è successo in Egitto

Israele ha disertato i negoziati per la tregua in Medio Oriente che erano previsti in Egitto. I rappresentanti del governo di Netanyahu, infatti, non sono arrivati (come era inizialmente pevisto) al Cairo e hanno nuovamente accusato Hamas. I capi della cellula terroristica sarebbero rei, secondo gli israeliani, di non aver fornito i nomi degli ostaggi ancora in vita. Così, seppur nella scorsa settimana sembravano essersi fatti dei passi in avanti (la liberazione di alcuni prigionieri palestinesi dalle carceri poteva essere un indizio), la tregua a Gaza si allontana ancora una volta.

Israele diserta i negoziati: dimissioni nell’Idf

Nel frattempo, un po’ a sopresa, arriva una notizia che riguarda l’esercito di Israele e il suo comando. Il tenente colonnello Daniel Hagari e un grosso numero di alti funzionari del sistema informativo dell’Idf hanno annunciato le loro dimissioni: la novità è stata riportata nelle scorse ore da ‘Channel 14’.