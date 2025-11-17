Non se lo aspettava nessuno invece ieri, in piena diretta, Marco Fiocchetti ha detto addio alla Rai. Quella di ieri è stata dunque la sua ultima telecronaca che, va detto, non poteva andare meglio di così.

Marco Fiocchetti: l’ultima telecronaca del giornalista

L’addio di Marco Fiocchetti alla Rai ha colto tutti di sorpresa.

Dopo una vita passata a Viale Mazzini, il giornalista ha salutato tutti per godersi ora la pensione. La sua ultima telecronaca è stata la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino, finale vinta dal tennista altoatesino, che quindi ha “permesso” a Fiocchetti di chiudere al meglio la carriera. Proprio alla fine del match tra i due tennisti, Fiocchetti ha annunciato l’addio. Ecco le sue parole.

Marco Fiocchetti: addio alla Rai in diretta

Come detto, Marco Fiocchetti ha detto addio alla Rai durante la diretta di ieri, ovvero subito dopo il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals. Ecco le sue parole: “prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato il momento di salutare la Rai per quasi sopraggiunti limiti di età. La Rai, l’azienda dove sono praticamente nato e cresciuto, ci lavorava mio padre. Prima che mi commuovo, grazie Rai: buonanotte e buona fortuna!” ha detto il giornalista, lasciando trasparire tutta la sua emozione e commozione.