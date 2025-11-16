Capodanno 2025: Marco Liorni e Catanzaro al centro della festa di Rai

Il Capodanno Rai 2025 si prepara a portare la sua magia a Catanzaro, una delle città più affascinanti della Calabria. Questo evento rappresenta il culmine di un lungo percorso che celebra l’arrivo del nuovo anno con musica, spettacolo e momenti di convivialità. Per la terza volta, la Calabria sarà protagonista di questa tradizione televisiva, e il lungomare di Catanzaro è stato scelto come location ideale per dare vita a una serata indimenticabile.

Preparativi e sopralluoghi a Catanzaro

Negli ultimi giorni, una delegazione della Rai ha visitato Catanzaro per effettuare i sopralluoghi necessari. Queste visite sono state accompagnate dai rappresentanti della Regione e dai vertici locali, i quali hanno collaborato per valutare la fattibilità dell’evento. Durante questi incontri, è emersa l’importanza di creare un’atmosfera festosa che possa accogliere il grande pubblico previsto per la serata di San Silvestro.

La scelta del lungomare

Il lungomare di Catanzaro, con la sua bellezza mozzafiato e l’atmosfera vivace, è stato selezionato come la cornice ideale per il Capodanno Rai. Questa location non solo offrirà un palcoscenico straordinario per artisti e ospiti, ma fungerà anche da vetrina per le ricchezze culturali e naturali della regione. Gli organizzatori sono entusiasti di poter mostrare al pubblico italiano le meraviglie di Catanzaro e della Calabria.

Marco Liorni alla conduzione

Per il secondo anno consecutivo, il noto conduttore Marco Liorni guiderà la serata. La sua presenza è sinonimo di professionalità e di connessione con il pubblico, rendendolo la scelta perfetta per un evento di tale portata. Liorni, molto amato dal pubblico, promette di rendere la serata coinvolgente e ricca di emozioni.

Un programma ricco di eventi

Il Capodanno Rai 2025 si preannuncia come un evento straordinario, con un programma denso di musica, spettacoli dal vivo e momenti di intrattenimento. Gli spettatori possono aspettarsi una varietà di performance da artisti di fama, nonché sorprese esclusive che renderanno la serata memorabile. La Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission, sta lavorando per garantire un evento all’altezza delle aspettative.

Valorizzazione della Calabria

Oltre a festeggiare il nuovo anno, questa edizione del Capodanno Rai avrà un’importante funzione di promozione del territorio. La trasmissione offrirà spazio per raccontare le bellezze artistiche e culturali della Calabria, contribuendo a mettere in luce le potenzialità turistiche della regione. Questo approccio non solo celebra la tradizione, ma rappresenta anche un’opportunità per attrarre visitatori e investimenti futuri.

Il Capodanno Rai 2025 a Catanzaro si propone come un evento che unisce festa e cultura, con l’obiettivo di far brillare la Calabria nel panorama nazionale. Mentre la data si avvicina, l’attesa cresce e l’entusiasmo per un nuovo anno da accogliere insieme è palpabile.