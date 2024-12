A Melbourne, un bambino di dieci anni, appassionato di automobili, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per salire nell’auto di famiglia e giocarci. Purtroppo, il veicolo è diventato una trappola mortale, e il bambino è stato trovato morto al suo interno.

Bambino trovato morto in un’auto parcheggiata a Melbourne

Il tragico evento è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, a Melbourne. Secondo le prime indiscrezioni, la madre stava riposando in casa quando il bambino avrebbe colto l’occasione per prendere le chiavi dell’auto e giocare al suo interno.

Si ritiene che il bambino di 10 anni abbia preso le chiavi e sia salito nel bagagliaio dell’auto parcheggiata in Gange Street a Mooroopna, 180 km a nord di Melbourne.

Come riportato dal The Mirror, i vicini di casa avrebbero udito urla intorno alle 15:30, accompagnate dal suono di portiere che si aprivano e chiudevano. Al suo risveglio, non trovando il figlio in casa, la madre si è allarmata e ha notato che le chiavi mancavano. Dopo averle cercate, ha scoperto il corpo privo di vita del bambino all’interno del veicolo.

Bambino trovato morto in un’auto parcheggiata a Melbourne: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause della morte del bambino e cosa gli abbia impedito di uscire dall’auto. Tuttavia, al momento il decesso non viene considerato sospetto.

Le prime ipotesi suggeriscono che la morte possa essere stata causata da un infarto provocato dalle alte temperature all’interno del veicolo.