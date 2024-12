Roma, bambino di 11 anni precipita da una finestra di casa: morto in ospedale

Roma, bambino di 11 anni precipita da una finestra di casa: morto in ospedale

Un bambino di 11 anni è precipitato da una finestra nel quartiere Collatino a Roma: inutili i soccorsi, è morto in ospedale

Un bambino di 11 anni sarebbe caduto da una finestra al numero 70 di via Igino Giordani, nel quartiere Collatino di Roma, intorno alle 17. La corsa in ospedale non è servita ad evitare il tragico epilogo: è morto poco dopo il ricovero.

Bambino precipitato da una finestra di casa: è morto

Oggi, giovedì 5 dicembre, un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe precipitato da un’altezza di 3 metri, atterrando rovinosamente sull’asfalto.

Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente per soccorrerlo, seguiti poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato, ma non hanno potuto evitare il peggio. All’arrivo dei soccorsi, l’11enne era privo di segni vitali e i sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione. Subito dopo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Bambino precipita da una finestra di casa e muore: le indagini

Gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, dal posizionamento della finestra alle possibili anomalie strutturali che potrebbero aver influito sull’incidente.

Inoltre, resta da chiarire se il bambino fosse in compagnia di qualcun altro al momento della caduta fatale.