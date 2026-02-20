Meloni difende la riforma della giustizia e commenta l'appello del presidente della Repubblica

Il premier chiede che la campagna referendaria resti sul contenuto della riforma, accoglie la fiducia nella democrazia e ribadisce l'impegno italiano su Gaza e Ucraina

Il dibattito politico sul referendum della giustizia è tornato al centro dell’agenda nazionale dopo l’intervento del presidente della Repubblica al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del Consiglio ha chiesto un ritorno al confronto sui contenuti della riforma, evitando che la consultazione si trasformi in uno scontro identitario o in un referendum sul governo.

Dal punto di vista tecnico, il governo indica la necessità di discutere norme e effetti pratici delle proposte. I leader politici insistono sulla responsabilità civica degli elettori e sulla rilevanza istituzionale del dibattito.

Nel suo intervento televisivo il premier ha ribadito la necessità di mantenere la campagna referendaria ancorata al merito delle proposte. Ha sollecitato gli elettori a votare con responsabilità e informazione. Contestualmente, il governo ha confermato la disponibilità dell’Italia a contribuire a livello internazionale su Gaza, alla ricostruzione dell’Ucraina e alla prevenzione della proliferazione nucleare.

La linea del governo sulla riforma della giustizia

Il premier ha affermato che la riforma in discussione non si colloca su un asse destra-sinistra. Ha descritto il pacchetto di interventi come una serie di misure di buon senso volte a rendere il sistema giudiziario più equilibrato. Secondo il capo del governo, molte delle proposte presenti nel testo sono state formulate nel tempo da forze politiche diverse. Ha sottolineato la natura tecnica della materia e l’obiettivo di garantire una giustizia più equa per i cittadini.

Merito e polarizzazione

Il premier ha denunciato un tentativo di trasformare il referendum in una contesa personale o politica contro l’esecutivo. Ha sostenuto che la strategia di polarizzare il dibattito servirebbe a chi non riesce a confutare i contenuti della riforma. Al contempo ha esortato a valutare le proposte sulla base dei loro effetti concreti sulla vita dei cittadini, evitando attacchi personali e strumentalizzazioni.

La reazione alle parole del presidente della Repubblica

La reazione alle parole del presidente della Repubblica è stata immediata e trasversale. L’intervento al plenum del Csm ha sollecitato attenzione sul rispetto tra istituzioni e sul ruolo costituzionale dell’organo di autogoverno della magistratura. Il ministro della Giustizia ha manifestato adesione all’appello e ha annunciato l’impegno a mantenere un confronto civile e sui contenuti durante la campagna referendaria.

Il presidente del Consiglio ha riferito di aver incontrato il presidente della Repubblica il giorno precedente. Ha condiviso la necessità di rispetto reciproco tra istituzioni, pur rivendicando il diritto dell’esecutivo a difendere le proprie scelte. Ha inoltre ricordato che la consultazione popolare del 22 e 23 marzo riguarda la riforma della giustizia e che le decisioni assunte avranno effetti oltre la durata dell’attuale governo.

Le implicazioni politiche

Le dichiarazioni istituzionali hanno riacceso il dibattito politico. I gruppi parlamentari hanno interpretato l’appello del Capo dello Stato come un invito alla moderazione retorica. Alcuni esponenti della maggioranza hanno sottolineato la necessità di spiegare ai cittadini le ragioni della riforma. Le opposizioni hanno denunciato tentativi di strumentalizzazione, richiamando la centralità del confronto parlamentare e del rispetto delle garanzie costituzionali.

Il presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha indicato come priorità la spiegazione e la persuasione sul testo della riforma, più che la prospettiva di un cambio di maggioranza. Ha sottolineato che molti elettori decidono nelle fasi finali della campagna elettorale e che La dichiarazione collega il dibattito costituzionale alle prossime scadenze politiche e richiama la necessità di evitare strumentalizzazioni, privilegiando il confronto parlamentare e il rispetto delle garanzie costituzionali.

Questioni estere: Gaza, Ucraina e dossier iraniano

Il premier ha illustrato l’impegno italiano nelle crisi internazionali. Ha ricordato la partecipazione italiana alla riunione sul piano di pace per Gaza e l’attenzione alle garanzie di sicurezza per Kiev. Ha proposto un meccanismo di protezione ispirato all’articolo 5 del Patto Atlantico per rafforzare le difese collettive. Dal punto di vista tecnico, ha definito il percorso verso una pace giusta in Ucraina «complesso», in particolare per le rivendicazioni territoriali mosse dalla Russia. Ha indicato che l’Italia continuerà a sostenere soluzioni multilaterali e misure di sicurezza condivise.

Il governo italiano ha confermato il sostegno al fronte mediorientale attraverso aiuti umanitari e programmi di formazione per le forze di sicurezza palestinesi. Dal punto di vista operativo, la collaborazione include il training delle forze di polizia, con la partecipazione dei carabinieri a iniziative di capacity building. Sull’Iran, l’Esecutivo valuta misure volte a prevenire la proliferazione nucleare e si dichiara disponibile a facilitare negoziati diplomatici, ricordando precedenti colloqui ospitati in sedi ufficiali. Le scelte sono motivate da esigenze di sicurezza regionale e da un approccio multilaterale alla gestione delle crisi.

Relazioni con partner europei

Il premier ha commentato alcune esternazioni internazionali, sollevando una riflessione sulla polarizzazione nei principali sistemi democratici occidentali. Ha difeso il diritto di esprimere solidarietà o preoccupazione su temi inerenti ai diritti e alla sicurezza. Ha distinto tale atteggiamento dall’ingerenza diretta nelle scelte sovrane di altri Stati. I passaggi ufficiali ribadiscono l’impegno dell’Italia per il dialogo con i partner europei e per la ricerca di soluzioni condivise.

Il governo ribadisce la volontà di mantenere un dialogo politico dai toni moderati, orientato a una campagna referendaria fondata sul confronto delle proposte e sull’informazione degli elettori. Parallelamente, prosegue l’attività diplomatica italiana sui fronti internazionali complessi, con interlocuzioni bilaterali e multilaterali e coordinamento con i partner europei; le autorità confermano l’impegno a favorire soluzioni condivise e la continuità degli scambi istituzionali.