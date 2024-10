In occasione del secondo anniversario, la premier Giorgia Meloni riflette sui successi del suo governo, evidenziando l’impegno profuso nei vari settori dell'economia e delle politiche sociali.

In occasione del secondo anniversario del suo insediamento come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha condiviso attraverso i social media un messaggio di bilancio e prospettive future della sua azione di governo.

Meloni: “Due anni di governo, un impegno costante”

Nel video, la Premier ha ripercorso le tappe fondamentali del suo mandato, iniziato il 22 ottobre 2022.

Con tono di determinata soddisfazione, Meloni ha evidenziato i principali successi raggiunti: dal rafforzamento della posizione internazionale dell’Italia all’incremento dell’occupazione, con particolare enfasi sui record storici nel mercato del lavoro, specialmente per quanto riguarda l’impiego femminile e i contratti a tempo indeterminato.

La Premier ha sottolineato l’impegno del governo nella protezione del tessuto industriale durante la crisi energetica e l’avvio di riforme strutturali attese da tempo.

Meloni: “Impegno totale nei due anni del nostro governo”

Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche di sostegno alle famiglie e ai gruppi più vulnerabili, insieme a un incremento significativo delle risorse destinate alla sanità.

Guardando al futuro, la premier Meloni ha ribadito l’impegno del governo nel consolidamento dei risultati ottenuti e nel rispetto del programma presentato agli elettori. Ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento ai cittadini, sottolineando come il loro sostegno sia fondamentale per proseguire nell’azione di governo verso un’Italia “più forte, più sicura, più prospera per tutti.”