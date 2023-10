Meloni: nella manovra ci concentreremo sulla lotta all'inflazione

Roma, 14 ott. (askanews) – “Con la legge di bilancio di lunedì ci concentriamo ancora una volta sulla lotta all’inflazione, non ci sono risorse da sperperare, non ci sono soldi che si possono buttare in cose che non hanno alcun senso, le risorse vanno sulle cose importante e le cose importanti sono imprese, redditi, lavoro, imprese e famiglie”. La detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma.

“Devo ringraziare la Coldiretti perché è una realtà che ogni giorno costruisce la grande eccellenza italiana. Noi ci siamo concentrati a difendere questa eccellenza, a difenderla dagli attacchi che arrivavano da grandi interessi che sono finalizzati all’omologazione, a vendere a tutti lo stesso prodotto. È una cosa che non si riuscirà a fare perché per noi è fondamentale la specificità di ogni singolo prodotto legato al territorio, alla tradizione alla storia”, ha anche sottolineato.