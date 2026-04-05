Messaggio pasquale di Nicolás Maduro mentre è detenuto negli Usa

Nicolás Maduro ha scelto la giornata di Pasqua per lanciare un messaggio che unisce simbolismo religioso e denuncia politica mentre il processo a New York procede tra controversie legali e proteste internazionali

La vicenda di Nicolás Maduro è tornata al centro dell’attenzione pubblica con un messaggio diffuso il giorno di Pasqua mentre l’ex presidente resta sotto custodia negli Stati Uniti e affronta il procedimento aperto a New York. Nel testo, rilanciato dalle pagine ufficiali e dai media locali, Maduro ha invocato la fede, la speranza e l’unità nazionale, accompagnato dalla moglie Cilia Flores, usando formule simboliche come «non c’è resurrezione senza passione» per leggere la detenzione come una prova collettiva da superare.

La vicenda giudiziaria e l’udienza del 26 marzo

La seconda udienza tenutasi il 26 marzo nella Corte federale del Distretto Sud di New York ha messo in luce un processo carico di implicazioni politiche e procedurali. In aula sono emerse contestazioni sul nucleo delle accuse, in particolare riguardo al presunto Cártel de los Soles, già messo in discussione nella prima fase istruttoria. Gli avvocati, tra cui Barry Pollack, hanno denunciato il blocco dei fondi statali da parte dell’OFAC, sostenendo che tale misura impedisce il pieno esercizio del diritto alla difesa e la possibilità di scegliere un legale con piena autonomia finanziaria.

Questioni di immunità e di diritto

Il dibattito processuale si è intrecciato con la questione dell’immunità ratione personae spettante a chi riveste la carica di capo di Stato in esercizio, aspetto che secondo i difensori avrebbe dovuto portare all’archiviazione. Il giudice Alvin Hellerstein ha però respinto la richiesta di chiusura del procedimento, nonostante abbia sollevato dubbi sulla tesi della procura e osservato, con toni critici, la contraddizione tra retorica e interessi economici statunitensi nel settore petrolifero. Intanto la strategia dell’accusa sembra essere anche oggetto di pressione politica dall’esterno.

Salute, condizioni di detenzione e misure cautelari

Durante l’udienza è stata sollevata una questione sanitaria: l’avvocato Mark Donnelly ha richiesto un elettrocardiogramma per Cilia Flores a seguito di problemi alla valvola mitrale e delle condizioni riportate al momento del sequestro. Il tribunale ha accolto la richiesta, evidenziando preoccupazioni sulle modalità di custodia nel Centro di Detenzione Metropolitano di Brooklyn e sulle circostanze dell’arresto, che la parte venezuelana definisce un’operazione notturna eseguita a sorpresa. Sul piano processuale non è stata fissata una data certa per la prossima udienza.

Reazioni in Venezuela e mobilitazioni internazionali

In patria la risposta è stata immediata e di massa: dalle prime luci dell’alba il quartiere 23 de Enero ha organizzato una marcia con torce fino a Plaza Bolívar, e a Caracas si sono svolte manifestazioni per chiedere il ritorno dei due leader. Sui social chavisti è circolato anche un audio filtrato dalla detenzione, di tre minuti e trentatré secondi, in cui il presidente respinge le accuse di narco-terrorismo e invita alla fermezza. La struttura dello Stato bolivariano è stata descritta come intatta sotto la guida della presidenta incaricata Delcy Rodríguez, mentre figure come Maduro Guerra, Carmen Meléndez e Tania Díaz hanno partecipato agli appelli pubblici.

Campagne di solidarietà e azioni internazionali

La mobilitazione non si è limitata al territorio venezuelano: manifestazioni con cartelli della campagna Bring Them Back si sono svolte in diverse capitali, e sono state annunciate iniziative organizzate da gruppi di solidarietà, tra cui un presidio a Roma l’11 aprile. La narrativa pubblica alterna denuncia delle sanzioni economiche e richieste di tutela giuridica per ottenere accesso a un processo equo, mentre la diplomazia nel frattempo deve confrontarsi con il nodo pratico delle relazioni economiche e dei voli consulari.

Interessi economici, petrolio e relazioni diplomatiche

Dietro la disputa giudiziaria si affacciano questioni economiche rilevanti: il Venezuela dispone di risorse petrolifere che attirano interesse per il petrolio ultrapesante e per società come Citgo. Nonostante le tensioni, le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno raggiunto livelli significativi, con dati che indicano fino a 549.000 barili giornalieri, mentre l’accesso ai fondi rimane condizionato dalle licenze OFAC. Il paradosso è evidente: controlli e sanzioni convivono con rapporti commerciali che mantengono intatto il valore strategico del settore energetico.

Il messaggio pasquale di Maduro riposiziona la sua figura pubblica in un momento di alta tensione internazionale, mentre il processo a New York prosegue tra interrogativi di diritto, pressioni politiche e mobilitazioni popolari. L’equilibrio futuro dipenderà tanto dall’esito delle prossime mosse giudiziarie quanto dalla capacità delle piazze e delle diplomazie di incidere sugli scenari: in questo contesto la retorica della resistenza bolivariana e l’appello alla unità rimangono strumenti centrali per chi sostiene la leadership sequestrata.