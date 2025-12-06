Il ponte dell’Immacolata darà spazio a eventi e gite per gli italiani che sfrutteranno il lunedì di festa per fare qualcosa di diverso, scopriamo come sarà il meteo per questo fine settimana che tutti si augurano possa essere all’insegna del bel tempo.

Lo sviluppo climatico nel nostro paese

Questa settimana è stata significativa perché ha portato un cambiamento di percezione climatica rispetto al passato recente, percezione perché permangono le temperature rigide dell’inverno ma sono venute meno le precipitazioni.

Se da un lato questo è positivo perché la pioggia è stata lasciata indietro, il lato negativo è dato dal fatto che con un clima mite le temperature percepite si fanno più intense.

Che Immacolata ci aspetta, torna il sole

Andando in dettaglio, grazie ai consigli dell’esperto Lorenzo Tredici, metereologo di Meteo.it che ha riportato il bilancio su Adnkronos scopriamo cosa vedremo nelle prossime ore.

Lo strascico della perturbazione passata lambirà il sud del paese, il nord avrà il sereno sabato 6 per poi lasicar spazio a velature domenica 7 per far tornare il sole l’8 dicembre.

Al centro invece il weekend sarà prevalentemente soleggiato con temperature miti. Il Sud dopo aver abbandonato le piogge di sabato potrà godersi il sole sia domenica che lunedì.

Ampliando il quadro da martedì a venerdì le temperature saliranno sino a 10-12 gradi per la massima, portando un clima decisamente inusuale per inizio dicembre.