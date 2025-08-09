Sarà una settimana rovente sull’Italia per l’arrivo di Caronte, l’anticiclone africano che porterà le temperature a raggiungere i 40 gradi: ecco dove farà più caldo.

Meteo, Caronte è arrivato sull’Italia: picchi di 40 gradi

Dopo le temperature piacevoli dell’ultimo periodo, c’è chi pensava che il gran caldo per quest’anno ce lo fossimo levato di torno, invece ecco che arriva l’anticiclone africano Caronte.

Un’intensa ondata di calore sta per travolgere l’Italia, con picchi anche di 40 gradi. Il culmine del caldo torrido si registrerà tra domenica 10 e lunedì 11 luglio, ma si boccheggerà fino a Ferragosto un pò su tutta la Penisola. Ma ecco quali saranno le città più calde.

Come abbiamo visto, l’anticiclone africano Caronte è arrivato sull’Italia. Le città più calde, che avranno picchi di 40 gradi, saranno Terni, Firenze, Prato e Pistoia, ma attenzione anche a Benevento, Mantova, Reggio Emilia, Ferrara e Trento, dove si toccheranno i 39 gradi. L’umidità renderà il clima soffocante anche nel resto d’Italia, anche se non si raggiungeranno i 40 gradi. Si raccomanda sempre di bere molta acqua e di non uscire nelle ore più calde, soprattutto gli anziani, i fragili e i bambini.