A Ferragosto, migliaia di passeggeri rischiano disagi a causa di uno sciopero annunciato dal personale Ryanair in Spagna. L’agitazione sindacale, prevista per il 15 agosto, coinvolgerà numerosi aeroporti del Paese e potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli, anche su tratte molto frequentate da turisti italiani. Ecco tutti i dettagli sugli orari dello sciopero, le motivazioni e le possibili conseguenze per chi ha in programma di viaggiare.

Le cause della protesta Ryanair: accuse di precarietà e diritti violati

“Azul Handling mantiene una strategia di precarizzazione e pressione sulla forza lavoro che viola i diritti fondamentali del lavoro e ignora sistematicamente le richieste sindacali”, ha dichiarato José Manuel Pérez Grande, segretario federale del sindacato aereo FeSMC-Ugt.

Secondo quanto denunciato dalla UGT, lo sciopero nasce da una serie di irregolarità gestionali attribuite ad Azul Handling, accusata di imporre condizioni di lavoro instabili e di ignorare sistematicamente le tutele previste dagli accordi collettivi. Tra le criticità segnalate vi sono: la mancata stabilizzazione dell’orario per il personale part-time, turni extra imposti senza consenso, sanzioni disciplinari sproporzionate, ostacoli al reintegro dopo malattia e mancato rispetto della conciliazione vita-lavoro.

Il sindacato ha inoltre evidenziato che l’azienda disattende i pareri della commissione paritetica dell’accordo settoriale, specialmente in materia di compensi e premi. UGT chiede l’apertura di un dialogo autentico, la revoca delle sanzioni in atto e il miglioramento delle condizioni per oltre 3.000 lavoratori in tutta la Spagna.

Sciopero Ryanair in Spagna a Ferragosto: orari e conseguenze

A partire da venerdì 15 agosto 2025, il sindacato spagnolo UGT ha proclamato uno sciopero nazionale del personale di terra impiegato da Azul Handling, società del gruppo Ryanair incaricata dell’assistenza aeroportuale. La mobilitazione si terrà in tre fasce orarie critiche (05:00–09:00, 12:00–15:00 e 21:00–23:59), nei giorni 15, 16 e 17 agosto, per poi proseguire ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre 2025.

L’agitazione sindacale coinvolgerà tutti i principali scali spagnoli in cui opera Ryanair. Il Ministero dei Trasporti dovrà stabilire i servizi minimi da garantire durante le giornate di protesta, mentre la compagnia irlandese sostiene che non vi saranno ripercussioni rilevanti sulle operazioni.

Sciopero Ryanair in Spagna a Ferragosto: diritti dei passeggeri e come ottenere rimborsi e compensazioni

Per chi subirà disagi legati allo sciopero, è fondamentale conoscere i propri diritti. Il regolamento europeo CE 261/2004 prevede un risarcimento fino a 600 euro in caso di cancellazione o ritardo del volo superiore alle tre ore, a meno che non vi siano circostanze eccezionali. Tuttavia, la giurisprudenza europea ha chiarito che uno sciopero del personale interno – come quello indetto da UGT – non rientra tra le cause straordinarie, rendendo Ryanair direttamente responsabile.

I passeggeri dovranno conservare biglietti, carte d’imbarco, eventuali comunicazioni e ricevute per spese aggiuntive (hotel, pasti, trasporti). La richiesta va inoltrata tramite il sito ufficiale della compagnia, compilando l’apposito modulo entro i termini previsti.

Se la risposta non arriva entro 30 giorni o il rimborso viene negato senza valide motivazioni, ci si può rivolgere alle autorità competenti (come ENAC o AESA) o a servizi legali specializzati. Oltre al risarcimento economico, i viaggiatori hanno anche diritto a ricevere assistenza immediata in aeroporto durante l’attesa.