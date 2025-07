Giovedì nero per chi deve viaggiare in aereo per lo sciopero nazionale: potrebbero essere oltre 210mila i viaggiatori coinvolti.

Sciopero nazionale del trasporto aereo oggi, giovedì 10 luglio 2025. Previsti numerosi disagi per i viaggiatori, in quello che sarà un vero e proprio giovedì nero.

Sciopero aerei oggi: possibili disagi in tutta Italia

Non sarà una giornata facile per chi deve prendere un aereo, per colpa dello sciopero nazionale per l‘intera giornata di oggi.

L’agitazione sindacale coinvolge le società di handling che forniscono supporto ai passeggeri e alle compagnie aeree con le attività di assistenza a terra, con quindi conseguenze sui voli in programma per la giornata. Secondo le stime di ItaliaRimborso, potrebbero essere circa 210mila i passeggeri coinvolti: previsti infatti ritardi, cancellazioni e disservizi.

Sciopero aerei oggi: le fasce garantite

Lo sciopero nazionale del trasporto aereo durerà tutta la giornata di oggi, giovedì 10 luglio. L’Enac ha pubblicato l’elenco aggiornato dei voli garantiti, che vi invitiamo a consultare sul sito istituzionale, nel caso dobbiate prendere un volo oggi. Restano attive le fasce orarie protette, ovvero dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Al di fuori di questi orari, previste cancellazioni, soprattutto sui voli nazionali e a corto raggio. Ricordiamo che, in caso di cancellazione, il passeggero ha diritto all’assistenza da parte del vettore, ovvero l’offerta di un volo alternativo o il rimborso del volo.