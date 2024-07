Meteo in Italia: allerta gialla in quattro regioni

Meteo in Italia: allerta gialla in quattro regioni

Dalle città con bollino rosso, stiamo passando alle regioni in allerta gialla per maltempo. Vediamo dove il cambiamento sarà più brusco.

Dopo settimane di temperature oltre i 40 gradi, assisteremo a una fine di luglio contrassegnata da un netto cambiamento, specialmente al nord dove in realtà già in questi giorni le condizioni meteorologiche non sono delle migliori. Adesso è stata diramata l’allerta gialla in alcune regioni.

Allerta maltempo in quattro regioni italiane

Continua a fare caldo nel centro-sud anche se le temperature sono lievemente in calo. Nell’ultima settimana di luglio è prevista qualche pioggia sparsa, decisamente nulla a che vedere con il nord Italia, che invece da giorni è assediata dal maltempo.

Talmente tanto che in queste ore la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in quattro regioni. Oggi, 21 luglio, l’attenzione è sul settore Nord-Ovest perché una perturbazione di provenienza atlantica, interesserà anche il nostro Paese, nonostante si trovi attualmente in Francia.

L’allerta gialla è stata diramata per: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano. Qui sono previsti rovesci, temporali, grandine e raffiche di vento.

Allerta maltempo: il monitoraggio in Lombardia

La situazione più critica è quella della Lombardia, dove la Protezione Civile sarà attiva specialmente intorno ai corsi d’acqua. Particolare attenzione verso il Seveso e il Lambro, per il rischio di rottura degli argini e quindi, esondazioni.

Durante l’allerta meteo, Palazzo Marino invita i cittadini a non sostare nei sottopassi, specialmente quelli vicino alle aree a rischio dei fiumi appena citati. Stesso avviso anche per quanto riguarda gli alberi e le impalcature dei cantieri, infatti anche l’attività elettrica sarà intensa e pericolosa. Sconsigliati anche gli eventi all’aperto o comunque, da tenersi con le giuste precauzioni.