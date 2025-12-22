Metodo operativo e decisioni critiche: come si governa la complessità nei progetti strutturati

Argomenti trattati
Processi decisionali chiari e gestione dell’imprevisto secondo l’approccio di Marius Neagu in Macos Srl
Nei progetti complessi, la differenza tra continuità operativa e perdita di controllo non dipende dall’assenza di criticità, ma dalla capacità di gestirle quando emergono. È su questo presupposto che si fonda l’approccio operativo sviluppato da Marius Neagu all’interno di Macos Srl, dove il metodo non è pensato per descrivere uno scenario ideale, ma per funzionare quando il progetto devia dal percorso previsto.
L’esperienza maturata su interventi articolati ha portato a strutturare processi decisionali in grado di assorbire modifiche e varianti senza compromettere l’equilibrio complessivo del lavoro.
I punti in cui la complessità si concentra
Le criticità operative non si distribuiscono in modo casuale. Tendono a emergere in passaggi specifici: fasi intermedie, sovrapposizioni di competenze, decisioni rinviate in attesa di chiarimenti. In questi momenti, il margine decisionale si riduce e l’improvvisazione diventa un rischio concreto.
Nel modello Macos, questi snodi vengono trattati come momenti fisiologici del progetto, non come anomalie, e affrontati attraverso responsabilità definite e criteri decisionali chiari.
Il metodo come strumento di governo
Per Neagu, il metodo operativo non coincide con una sequenza rigida di attività, ma con un sistema che stabilisce come decidere quando il contesto cambia. L’obiettivo è evitare che ogni variazione diventi una ripartenza da zero, trasformando l’esperienza accumulata in un processo replicabile.
«Il metodo serve quando il progetto esce dal binario previsto. È lì che dimostra il suo valore», osserva Marius Neagu.
Continuità, coordinamento, prevedibilità
Le decisioni prese all’interno di un processo strutturato consentono di mantenere allineamento tra le funzioni coinvolte, riducendo ambiguità e interventi correttivi non coordinati. Nei rapporti con clienti corporate e pubbliche amministrazioni, questa prevedibilità rappresenta un fattore centrale di affidabilità operativa.
Conclusione
Nel modello Macos, il metodo operativo non elimina la complessità, ma la rende governabile. È questa capacità di decidere con lucidità nei momenti critici che consente di mantenere continuità e controllo anche quando le condizioni cambiano.
