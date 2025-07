Metsola: "Urgente costruire un'Europa più resistente per contrastare shock"

Metsola: "Urgente costruire un'Europa più resistente per con...

Metsola: "Urgente costruire un'Europa più resistente per con...

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - ''Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, è l'urgenza di costruire un'Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro. L'unico modo è far crescere le nostre economie''. E' l'appello lanciat...