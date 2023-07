Home > Video > "Mezz'ora per cercare un lido economico" "Mezz'ora per cercare un lido economico"

"È diventato impossibile, è una vergogna. Siamo io, mia moglie e due bambini, chi mi ha chiesto 40, chi 45 euro. Stiamo girando da mezz'ora per trovare un lido un po' più economico. Stiamo scherzando? il mare è di tutti. Se devo spendere 40 euro mi compro un ombrellone, una sdraio e me ne vado su una spiaggia libera. I lidi privati sono diventati accessibili solo per i ricchi". Il video sfogo di @tedesco1984