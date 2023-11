Home > Video > "Mi hanno mandato i carabinieri a casa'' "Mi hanno mandato i carabinieri a casa''

"Mi hanno mandato i carabinieri a casa'', la tiktoker @sissy.76 racconta che un ignoto l'ha segnalata ai carabinieri a causa di possibile autolesionismo. I carabinieri hanno riconosciuto lei e la sua famiglia e sono stati propio loro a dirle come muoversi a livello legale: "Devo fare una denuncia per falso procurato allarme''. Dopo aver raccontato l'accaduto sui social, Sissy riceve molte critiche "stare sui social, d'altronde significa anche questo''. Sissy non la pensa cosi e voi?