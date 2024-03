Home > Video > “Mi sono operata, ma non so il tipo di intervento” “Mi sono operata, ma non so il tipo di intervento”

@orlandera si mostra post-operazione: Stefania è stata operata ad entrambi gli alluci valghi, ma non sa esattamente il tipo di intervento a cui si è sottoposta perché si era rifiutata di ascoltare la spiegazione del suo chirurgo in quanto troppo “impressionabile”. Siete impressionabili come lei?