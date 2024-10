Eros Ramazzotti torna su Instagram per condividere una delle rare foto insieme alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. In occasione della Festa dei Nonni, il 2 ottobre, il cantante e la showgirl hanno scelto di celebrare il loro affetto per il nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, nata dalla loro storia d’amore. Un momento speciale per ricordare il legame che li unisce attraverso la loro famiglia.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme su Instagram

La foto risale all’estate scorsa, quando Eros e Michelle hanno trascorso qualche giorno in montagna con Aurora, il piccolo Cesare e Goffredo Cerza. Sebbene alcune immagini fossero state catturate dai paparazzi della rivista Chi, i due apparivano tuttavia sempre lontani. Quest’altra foto condivisa dal cantante, invece, li ritrae uniti e felici e questo particolare riaccende le fantasie e le speranze dei fan di rivedere Eros e Michelle di nuovo insieme.

La foto con Michelle per la Festa dei nonni

Eros Ramazzotti ha sorpreso tutti condividendo uno scatto davvero divertente insieme a Michelle Hunziker. Nella foto, la showgirl è seduta dentro una carriola mentre Eros la spinge con un sorriso, trasportandola da una parte all’altra.

La simpatica didascalia di Eros

La foto condivisa ritrae un momento di pura allegria e mette in luce la complicità e il buon rapporto che i due mantengono nonostante la fine del loro matrimonio, regalando ai fan una scena di leggerezza e affetto familiare. Eros ha corredato il post con una simpatica didascalia: “Oggi è la giornata dei nonni, con la nonna in carriola”.