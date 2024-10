Zorzi critica Aurora Ramazzotti, sottolineando il suo comportamento e alcune affermazioni polemiche.

Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello, ha recentemente discusso con i suoi follower su Instagram il suo raffreddato rapporto con l'ex amica Aurora Ramazzotti. Zorzi ha sottolineato il suo disappunto per la comunicazione indiretta tramite i social network, preferendo una conversazione più diretta. Ha anche affermato di avere più autocontrollo rispetto al passato, resistendo alle provocazioni. Dall'altra parte, Aurora Ramazzotti, nel corso di un'intervista con Fanpage, ha simbolicamente segnato la fine del suo rapporto con Zorzi. Non sono state fornite spiegazioni specifiche sul loro allontanamento, ma Zorzi aveva precedentemente notato un raffreddamento del loro rapporto.

Tommaso Zorzi si è aperto recentemente con i suoi follower su Instagram, dopo un lungo periodo di assenza dalle chiacchiere di gossip italiane. Durante una sessione di domande nelle sue Storie, ha sorpreso tutti tornando a menzionare l’amica Aurora Ramazzotti, o meglio l’ex amica, dato che i loro rapporti attuali sono freddi, se non del tutto assenti. Già da tempo, anche la figlia di Michelle Hunziker aveva lasciato intendere che l’intesa con “Tommy” non fosse più quella di un tempo.

Zorzi ha commentato il tema della Ramazzotti, rispondendo a chi segnalava che lei in passato aveva lanciato qualche frecciatina nei suoi confronti e lui non aveva mai replicato pubblicamente. Ha spiegato che questo atteggiamento deriva dal rispetto che porta a tutte le sue relazioni, passate e presenti, e dalla sua volontà di non renderle pubbliche. Ha aggiunto, con un pizzico di sarcasmo, che non può dire lo stesso per l’altra parte in causa, rivelando una certa critica velata.

Riflettendo ulteriormente con i suoi fan, Zorzi ha espresso il suo disappunto per il modo in cui alcune cose vengono comunicate. Ha definito “cringe” inviare messaggi via social, soprattutto da chi ha il suo numero di telefono, sottolineando che a quasi 30 anni preferirebbe una comunicazione più diretta. In sostanza, il suo messaggio è chiaro: se hai i miei contatti, perché non parlerne direttamente invece di lanciare frecciatine sui social?

L’ex vincitore del Grande Fratello ha rivelato di aver acquisito maggiore autocontrollo rispetto ai tempi passati, in particolare quando viene provocato. Ha spiegato che, sebbene provi inizialmente il desiderio di rispondere a una provocazione per un periodo che può andare da mezz’ora a un’ora, riesce successivamente a lasciarsi tutto alle spalle. Un tempo, infatti, reagiva in modo impulsivo, paragonandosi a personaggi come Antonella Elia e Aida Yespica all’Isola dei Famosi, mentre adesso si sente più simile a Gandhi.

Aurora Ramazzotti e la sua reazione nei confronti di Zorzi

In un’intervista con Fanpage lo scorso giugno, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha risposto a una domanda riguardo alla sua amicizia con Zorzi, chiedendo: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”. Durante l’intervista, ha anche gettato una cartellina dietro di sé, come simbolo di voler mettere un punto finale alla sua relazione con l’ex amico.

Aurora e Tommaso non hanno mai fornito spiegazioni specifiche sul loro allontanamento, ma è noto che durante il GF Vip 5, Zorzi confidò di aver notato un raffreddamento nei loro rapporti. Tuttavia, una volta conclusa l’esperienza nel reality, sperava di riavvicinarsi a lei, ma successivamente ci sono stati altri eventi che hanno portato a nuovi contatti nulli tra i due influencer.