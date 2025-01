Milan-Girona, come seguire il match di Champions in TV

Il Milan torna nuovamente sul palcoscenico europeo per affrontare la settima e penultima giornata di Champions in formato campionato. Gli avversari degli uomini di Conceicao sono gli spagnoli del Girona, squadra ostica da affrontare. Riusciranno i rossoneri ad ottenere i 3 punti? Scopriamo dove poter seguire la partita in diretta tv e streaming.

Milan-Girona, dove vedere la partita in TV e Streaming

La partita tra Milan e Girona si giocherà nella splendida cornice dello stadio San Siro con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Il match si potrà vedere solamente su Amazon Prime che per i clienti Sky è raggiungibile, se dispongono del pacchetto, dall’app Prime Video, visibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Per chi non fosse abbonato a Sky ma abbonato al servizio Prime di Amazon la partita si potrà vedere in Streaming tramite App su dispositivi come le Smart TV e le console come Playstation ed Xbox.

Una partita fondamentale

Questa gara, che è la prima in Champions del tecnico di origine portoghese come allenatore del Milan, ha un valore altissimo. Il Milan deve per forza ottenere i 3 punti per sperare di qualificarsi ai Play-off della competizione.

Di fronte si trova una squadra che è in 30esima posizione, ormai condannata a lasciare la competizione, che ha ottenuto 5 sconfitte nelle prime 6 partite del nuovo format.

Per Conceicao un compito difficile: solo Massimiliano Allegri è riuscito a vincere la prima partita di Champions da allenatore del Milan (Milan-Auxerre 2-0 nel 2011).