Tragedia familiare nella notte a Milano, dove un giovane ha accoltellato il padre mentre dormiva, colpendolo ripetutamente con un coltello da cucina. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia, dopo la mezzanotte, in un clima di apparente tranquillità. A lanciare l’allarme è stata la madre, svegliata dalle urla, che ha immediatamente chiamato il 112.

Milano, accoltella 20 volte il padre mentre dorme: la madre si sveglia e chiama i soccorsi

L’aggressione è avvenuta intorno alle 00:20 di venerdì 4 luglio, in un appartamento di via Cascina Bianca, nel quartiere Barona di Milano. Un giovane di 29 anni, che sarebbe affetto da disturbi psichiatrici e seguito da un Centro Psico Sociale, ha colpito il padre 72enne con numerose coltellate mentre dormiva sul divano. Non sono ancora chiare le motivazioni che lo abbiano spinto ad agire con tanta violenza.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe armato di un coltello da cucina e avrebbe inferto almeno venti fendenti al volto, al collo e alla schiena dell’uomo. Le urla della vittima hanno svegliato la moglie, una donna di 67 anni, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

Milano, accoltella 20 volte il padre mentre dorme: le condizioni dell’uomo

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una lama rimasta conficcata nel torace. Le sue condizioni sono gravi ma, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Rischierebbe, però, danni permanenti a un occhio.

Milano, accoltella 20 volte il padre mentre dorme: arrestato

Il giovane di 29 anni è stato fermato in flagranza dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato e trasferito nel carcere di San Vittore. Non risulterebbero precedenti a suo carico.