Milano: Calenda, 'Procura non può decidere urbanistica, Sala vada avanti'

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "La Procura vuole decidere come deve essere lo sviluppo urbanistico di Milano. Non so se ha ragione ma non c'entra con l'attività della Procura, con una attività politica, sono piani separati. E' evidente che la Procura sta svolgendo una attività, sul Salvamilano che salta, sulla vendita dello stadio che salta.

E' un tema meramente politico". Lo ha detto Carlo Calenda a Omnibus, su La7.

"Sala deve andare avanti ma non rimanere, è un concetto diverso. Se la maggioranza di Sala diventa una maggioranza che cerca di bloccarlo è chiaro che allora non avrebbe più le condizioni per restare. Questo è un rischio che resta, forte", ha spiegato Calenda.