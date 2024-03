Milano: fiamme in casa a San Giuliano Milanese, salvata coppia accumulatori seriali2

Milano: fiamme in casa a San Giuliano Milanese, salvata coppia accumulatori s...

Milano: fiamme in casa a San Giuliano Milanese, salvata coppia accumulatori s...

(Adnkronos) - Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 Areucon un mezzo di coordinamento maxiemergenze, un'automedica, un'auto infermieristica e 2 ambulanze. Dopo l'evacuazione dell'intero edificio, otto piani in tutto, hanno valutato sul posto 32 persone. Tra tutti g...

(Adnkronos) – Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 Areucon un mezzo di coordinamento maxiemergenze, un'automedica, un'auto infermieristica e 2 ambulanze. Dopo l'evacuazione dell'intero edificio, otto piani in tutto, hanno valutato sul posto 32 persone. Tra tutti gli abitanti, una donna di 73 anni è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di San Donato per sintomi da esposizione al fumo. Gli altri sono risultati tutti illesi.