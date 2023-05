Milano: Fondazione Stelline affida a Stefano Boeri ristrutturazione da 16 mln

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – Fondazione Stelline dà il via a un nuovo capitolo della propria storia attraverso un importante percorso di ristrutturazione architettonica, digitale e finanziaria che punta anche al raggiungimento dell’autonomia finanziaria entro il 2026. La ristrutturazione architettonica di tutte le aree di pertinenza alberghiera dell'immobile di Corso Magenta, a Milano, è stata affidata allo studio Stefano Boeri Interiors a cui è stato richiesto un progetto ampio di restyling con l’obiettivo di conferire una nuova immagine di alto livello all’intero albergo.

Il progetto di ristrutturazione guidato da Stefano Boeri Interiors con Giorgio Donà, partner e director dello studio, si confronterà con le importanti tracce storiche che hanno caratterizzato il palazzo fin dalle sue origini per creare delle soluzioni di continuità estetica rispettose del contesto architettonico in cui si inserisce e per ottimizzare al massimo la distribuzione degli spazi alberghieri e congressuali, che rappresentano un unicum funzionale straordinario.

"Sono felice che ci venga offerta l’opportunità di ripensare l’albergo ospitato nel complesso delle Stelline -commenta Stefano Boeri-. Un luogo di incontro e cultura che merita di accogliere con una nuova fisionomia i visitatori e i turisti che sempre in numero maggiore amano la nostra città. Il restyling sarà un volano necessario per rilanciare la centralità architettonica del Palazzo delle Stelline e valorizzare la sua peculiarità funzionale".

I lavori avranno un costo totale di 16 milioni di euro circa: 8,3 milioni per il restauro conservativo e i restanti 8 milioni per la struttura alberghiera. La ristrutturazione dell’immobile è in parte co-finanziata da fondi di Regione Lombardia per 4 milioni di euro, già deliberati e 1,5 milioni di euro definiti da un protocollo di intesa da deliberare entro il 2024. La copertura finanziaria della ristrutturazione alberghiera sarà, invece, garantita attraverso un piano di indebitamento pienamente sostenibile dalle future entrate della gestione. Anche il Comune di Milano partecipa a questo importante progetto di riqualificazione con la restituzione dell’area food alla gestione diretta della Fondazione, altro asset fondamentale del palazzo, e una contribuzione di 1,4 milioni di euro.

Il progetto di ristrutturazione porterà un sensibile aumento del numero di stanze dell’albergo, la realizzazione di una spa all’interno dello stesso hotel, la riapertura al pubblico del ristorante e la realizzazione di una lounge per un servizio bar aperto al pubblico.

"L’incarico a Stefano Boeri Interiors, nell'ottica di miglioramento della Fondazione Stelline e dell'hotel di nostra proprietà, è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia finanziaria che la fondazione si è data e che, negli ultimi mesi, ha potuto registrare decisivi passi avanti -afferma il presidente della Fondazione Stelline, Fabio Massa-. La progettazione del nuovo hotel e il suo affidamento, tramite una procedura di gara aperta e trasparente, in combinazione con la ristrutturazione globale dell'edificio, sarà il motore delle attività della fondazione nei prossimi anni. Ringrazio gli stakeholder, Regione Lombardia e Comune di Milano, che ci stanno accompagnando lungo questo percorso".

Il progetto, per la cui realizzazione si prevede la chiusura completa del Palazzo per un periodo non inferiore ai 9 mesi, ha l’obiettivo finale di restituire alla città un luogo per la cultura e per l’incontro delle idee, uno spazio pubblico con servizi ampliati e maggiori investimenti da dedicare alle proposte culturali. E, soprattutto, una Fondazione che possa investire in cultura in completa autonomia finanziaria a partire dal 2026.

E non è in corso solo la ristrutturazione 'fisica' del palazzo, ma anche quella digitale: dal 22 maggio è infatti online il nuovo sito web www.stelline.it, ridisegnato e ripensato totalmente con uno stile visivo che risulta pulito, contemporaneo e minimalista pur mantenendo il suo carattere istituzionale e milanese.

Dal 31 agosto 2023 si concluderà inderogabilmente il contratto di affitto con l’attuale gestore, che dovrà lasciare la struttura entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Fondazione Stelline sta già lavorando alla gara di appalto per il management contract dell’hotel. Senior advisor per la scelta del futuro partner di gestione dell’hotel è Magda Antonioli, senior professor presso la Sda Bocconi school of management e direttore del programma Sda per Executive in general management per il comparto alberghiero.