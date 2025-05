Milano: Maraio, 'serve grande progetto riformista non politica due forni calenda'

Milano: Maraio, 'serve grande progetto riformista non politica due forni...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "A Milano serve un grande progetto riformista. L’amministrazione di Sala ha fatto cose importanti, su altre abbiamo denunciato i limiti, ma il buon lavoro del centrosinistra deve continuare e crescere”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

“In città va costruita un’alleanza larga, aperta a tutte le forze progressiste e moderate.

I socialisti del Psi, nella scia della grande tradizione di Aniasi, Pillitteri, Tognoli, proveranno a dare un contributo di idee e ad immaginare i grandi interventi che merita una capitale europea come Milano”.

“Quello che non servirà è lo scontro sui nomi prima dei programmi, e non servirà rincorrere quelli che, come Calenda, promuovono la logica dei due forni. O di qui o di là, mascherando le convenienze, è la rappresentazione della peggiore politica”.