Milano: prefettura definisce piano sicurezza festività, più controlli e agenti su territorio

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine d’anno che comporteranno una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, n...

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine d’anno che comporteranno una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, riunitosi questa mattina, ha definito il piano dei servizi di vigilanza e sicurezza.

Il piano prevede l’implementazione delle attività di controllo del territorio, con particolare riguardo ai siti a maggiore vocazione commerciale e turistica e di ritrovo giovanile, nonché nelle aree dove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, con l’impiego di tutte le forze di polizia e della polizia locale per gli aspetti di competenza. Sono stati innalzati i livelli di attenzione sugli obiettivi istituzionali e di governo e potenziate le misure di vigilanza presso gli scali aeroportuali e ferroviari, sulle reti del trasporto pubblico e delle metropolitane, nei luoghi di stazionamento dei bus turistici e sulle arterie stradali ed autostradali, in considerazione dei maggiori volumi di traffico. Speciale attenzione sarà riservata ai luoghi di culto, in particolare al Duomo e alla Basilica di S. Ambrogio.

Sono state inoltre sensibilizzate le forze di polizia per un’efficace azione di prevenzione e repressione della commercializzazione illecita di prodotti pirotecnici. E per garantire la completa mobilità di cittadini e turisti, anche in caso di precipitazioni nevose, è stato infine approvato il piano emergenza neve dell’area metropolitana di Milano, elaborato d’intesa con le forze di polizia, il comando provinciale dei vigili del fuoco e con tutti i gestori delle tratte stradali. Attraverso tale pianificazione verrà assicurato un articolato sistema di prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza per la sicurezza stradale, dovute ad eventi atmosferici, favorendo l’adozione di decisioni rapide e condivise.