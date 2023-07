Home > Video > Milena Di Vairo: "Aggiornamento incendi a Rodi" Milena Di Vairo: "Aggiornamento incendi a Rodi"

"Ecco un aggiornamento su quello che sta succedendo a Rodi. Non è come dicono i giornali, le notizie che arrivano in Italia sono assolutamente false e vi spiego perché". Il racconto di Milena di Vairo (Tikotk @milenadivairo), che vive in Grecia insieme alla sua comapgna.