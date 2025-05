L'avvocato Taccia riceve minacce inquietanti in relazione al caso di Garlasco, sollevando preoccupazioni per la sicurezza degli avvocati.

Un episodio inquietante

Angela Taccia, avvocato impegnato nella difesa di Andrea Sempio, è stata recentemente vittima di minacce di morte che hanno sollevato un’ondata di preoccupazione all’interno della comunità legale. Le minacce, arrivate tramite email, contenevano messaggi espliciti e inquietanti, tra cui frasi come “sai come ti ucciderò” accompagnate da immagini di armi e strumenti di tortura.

Questo episodio non solo mette in luce la gravità della situazione, ma evidenzia anche il clima di paura che può circondare i professionisti del diritto.

Il contenuto delle minacce

Le email ricevute da Taccia erano identiche nel contenuto, ma differivano nell’oggetto: una recitava “Ucciderò te e Sempio”, mentre l’altra riportava “Sei morta”. In allegato, l’avvocato ha trovato immagini di un fucile a pompa, un martello, un laccio e delle pinze, tutti strumenti che evocano violenza e intimidazione. Questo tipo di comunicazione non è solo un attacco personale, ma rappresenta un attacco diretto alla libertà di difesa e al diritto alla sicurezza degli avvocati.

La reazione della comunità legale

La reazione a queste minacce è stata immediata. Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Taccia, sottolineando che “questo clima d’odio deve finire”. Le parole di Bocellari riflettono un sentimento condiviso tra molti avvocati, che vedono in questo episodio un segnale preoccupante di come la professione legale possa essere messa in pericolo da atti di violenza e intimidazione. La denuncia sporta da Taccia è un passo importante per affrontare questa situazione e per riaffermare il diritto di ogni avvocato a esercitare la propria professione senza timore di ritorsioni.

Un problema più ampio

Le minacce di morte nei confronti di avvocati non sono un fenomeno isolato. Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle aggressioni verbali e fisiche nei confronti di professionisti del diritto, in particolare in casi ad alta visibilità o controversi. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza degli avvocati e sulla necessità di proteggere coloro che difendono i diritti degli individui. È fondamentale che le istituzioni prendano sul serio queste minacce e adottino misure per garantire la sicurezza di tutti i professionisti legali.