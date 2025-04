Ministero Salute, 'su Piano pandemico subito confronto con Regioni'

Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) - "Chiederò subito un confronto con la Commissione Salute" della Conferenza delle Regioni "sulle ultime osservazioni rappresentate" in merito al nuovo Piano pandemico, "di cui apprendiamo". Questo piano "è frutto di ...

Milano, 23 apr. (Adnkronos Salute) – "Chiederò subito un confronto con la Commissione Salute" della Conferenza delle Regioni "sulle ultime osservazioni rappresentate" in merito al nuovo Piano pandemico, "di cui apprendiamo". Questo piano "è frutto di lungo percorso di condivisione anche con le Regioni. Le loro richieste sono state in gran parte recepite nel documento".

E' quanto dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, che auspica di "arrivare nel più breve tempo a chiudere il testo del nuovo piano pandemico nell'interesse della salute pubblica dei cittadini".

La parole di Campitiello, che ricorda anche che "la legge di Bilancio stanzia i fondi necessari per l'attuazione del nuovo piano", fanno riferimento a quanto emerso da un documento (che a quanto si apprende sarebbe ancora in fase istruttoria) in cui la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni muove alcune osservazioni sul testo del piano pandemico chiedendone "la revisione e la ristrutturazione".