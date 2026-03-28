Ministri esteri: cessare gli attacchi ai civili e garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz

Al termine del vertice dei ministri degli Esteri del G7 svoltosi nei pressi di Parigi, i cofirmatari hanno pubblicato una dichiarazione che solleva due urgenti richieste: la cessazione immediata degli attacchi contro la popolazione civile e il ripristino della libera navigazione nello Stretto di Hormuz. Nel testo, emerso al termine dell’incontro tenutosi il 27/03/2026 presso l’Abbazia di Vaux-de-Cernay, i ministri sottolineano che non esiste giustificazione per colpire intenzionalmente i civili o le sedi diplomatiche, ribadendo l’adesione alle norme internazionali e al diritto del mare come quadro fondamentale per ogni azione.

La richiesta di protezione dei civili e la pressione diplomatica

Nel richiamare l’attenzione sulle vittime delle ostilità, i rappresentanti del G7 hanno esortato a un’immediata de-escalation e a misure concrete per proteggere le infrastrutture civili. La dichiarazione mette al centro il principio che gli attacchi contro la popolazione non sono mai giustificabili: si chiede dunque un impegno diplomatico intenso per fermare le operazioni offensive e incrementare gli aiuti umanitari. I ministri hanno anche segnalato l’apertura di colloqui di mediazione che vedono coinvolti possibili facilitatori regionali come Pakistan, Egitto o Turchia, con l’obiettivo di favorire una soluzione che porti a una de-escalation credibile e duratura.

Quali interlocutori e quali modalità

Secondo fonti ufficiali, la volontà è di coinvolgere attori regionali ritenuti interlocutori credibili per tutte le parti in causa. L’ipotesi è di negoziati che possano rapidamente produrre un calo delle ostilità e condizioni per la riapertura del traffico marittimo. I ministri hanno chiarito che ogni iniziativa dovrà rispettare il diritto internazionale e privilegiare strumenti diplomatici, umanitari e di supporto alla ricostruzione, evitando interventi che rischino di amplificare il conflitto o di trascinare attori esterni in operazioni offensive.

Lo Stretto di Hormuz: rischi, ruolo strategico e condizioni per l’intervento

Lo Stretto di Hormuz resta al centro delle preoccupazioni per il suo ruolo cruciale nelle rotte energetiche: in condizioni normali convoglia una quota significativa delle esportazioni petrolifere mondiali. I ministri del G7 si sono detti pronti a contribuire a una futura missione internazionale di scorta alle navi, ma hanno chiarito che tale dispiegamento è concepito come misura postbellica e difensiva, da attivare solo quando la situazione lo permetterà. È stato evidenziato come la navigazione commerciale necessiti di garanzie di sicurezza e di coperture assicurative per poter riprendere in modo sostenibile.

Piano operativo e limiti dichiarati

Il piano delineato dai ministri prevede che la missione sia strettamente difensiva e conforme al diritto del mare, evitando azioni offensive in acque contese. È stata ribadita la necessità di una valutazione del rischio che tenga conto della geografia complessa dello stretto, delle minacce asimmetriche come droni e missili, e dei vincoli politici che gli Stati europei hanno espresso per non essere trascinati in un conflitto aperto. L’approccio concordato privilegia dunque preparazione e cooperazione internazionale in vista di un possibile riavvio del traffico.

Impatto economico e carte geopolitiche sul tavolo del G7

La crisi ha già effetti sul mercato energetico: il prezzo del petrolio ha registrato aumenti significativi, e il costo dell’energia in Europa è salito con ripercussioni sui bilanci pubblici e sulle famiglie. I ministri hanno collegato la sicurezza marittima alla stabilità economica: un conflitto prolungato rischia infatti di alimentare inflazione e frenare la crescita, con scenari di stagflazione evocati dagli analisti. Inoltre, è emerso il tema della possibile influenza di terze potenze, in particolare la preoccupazione per il ruolo della Russia nel fornire supporto tecnico e militare agli attori coinvolti, elemento che complica ulteriormente gli equilibri regionali.

In chiusura, i partner del G7 hanno ribadito il loro impegno multilaterale: dalla disponibilità a contribuire a sforzi per la sicurezza marittima alla collaborazione per la ricostruzione e l’assistenza umanitaria. L’Italia ha richiamato il proprio ruolo nelle missioni multilaterali come Aspides e Atalanta, mentre i rappresentanti statunitensi hanno sottolineato la pianificazione di operazioni che potrebbero concludersi in tempi ristretti se le condizioni lo consentiranno. Resta aperta la sfida di tradurre la dichiarazione politica del 27/03/2026 in misure concrete che proteggano i civili e garantiscano la circolazione commerciale in una regione strategica per l’economia globale.