Mo: Anp, 'con marcia a moschea Al-Aqsa Ben-Gvir ha superato tutti i limiti'

Ramallah, 3 ago. (Adnkronos) – Un portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha criticato la visita del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa, affermando che "ha superato tutti i limiti". Nabil Abu Rudeineh ha chiesto un intervento internazionale immediato per fermare quella che ha descritto come una crescente provocazione israeliana e violenza dei coloni.

"La comunità internazionale, in particolare l'amministrazione statunitense, è tenuta a intervenire immediatamente per porre fine ai crimini dei coloni e alle provocazioni del governo di estrema destra nella moschea di Al-Aqsa, fermare la guerra nella Striscia di Gaza e portare aiuti umanitari", ha affermato in una dichiarazione.