Mo: attivisti pro-Palestina chiedono cessate il fuoco a Gaza la notte di Capodanno

Gaza, 31 dic. (Adnkronos) – Attivisti pro-Palestina hanno lanciato una campagna globale chiedendo alle persone di trasformare il conto alla rovescia per il nuovo anno in tutto il mondo in un conto alla rovescia per un cessate il fuoco a Gaza.

"Con quasi 30.000 civili uccisi, tra cui oltre 10.000 bambini, la nostra unica richiesta per il nuovo anno è quella per un cessate il fuoco permanente", ha affermato in una dichiarazione Countdown2Ceasefire, una campagna pacifista con sede a Londra.

Finora, secondo gli organizzatori, la campagna è stata abbracciata con successo da attivisti in oltre 30 paesi, tra cui Svizzera, Turchia, Malesia, Australia, Tanzania, Messico e Germania.