Mo: Bbc, 'Hamas respingerà proposta Usa per tregua e rilascio ostaggi'

Londra, 30 mag. (Adnkronos) – Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato alla Bbc che il gruppo armato palestinese respingerà l'ultima proposta degli Stati Uniti per un nuovo cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi. Ieri la Casa Bianca aveva dichiarato che Israele aveva "approvato" il piano dell'inviato statunitense Steve Witkoff e che era in attesa di una risposta formale da Hamas, ma un funzionario del gruppo islamista ha affermato che la proposta non soddisfa le richieste fondamentali, tra cui la fine della guerra, e che Hamas avrebbe risposto a tempo debito.