Mo: Berrino (FdI), 'a Landini e Pd non interessa la pace ma lo scontro'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Mentre tutto il mondo guarda con attenzione e speranza al piano di pace promosso dal presidente Trump, un’iniziativa concreta per fermare il conflitto e restituire stabilità a regioni martoriate, in Italia c’è chi continua a remare contro, per puro interesse politico e ideologico. Landini e il Partito democratico, ancora una volta, dimostrano di non avere alcuna proposta costruttiva: si oppongono a tutto ciò che arriva dal governo, anche quando si tratta di un piano che potrebbe salvare vite umane".

Così il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Il loro unico obiettivo sembra essere quello di soffiare sul fuoco del conflitto sociale, attaccando il governo e delegittimando le forze dell’ordine, pilastro della nostra democrazia. È evidente che non si tratta di amore per la pace, ma di calcolo politico. Un’opposizione pretestuosa e sterile, che danneggia l’Italia e la sua credibilità internazionale. Noi stiamo dalla parte di chi cerca soluzioni, non conflitti. Dalla parte di chi vuole la pace, non la piazza. Dalla parte delle istituzioni, non di chi le attacca", conclude.