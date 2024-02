Mo: Blinken in Israele, vedrà Netanyahu per focus su ostaggi pace e si...

Mo: Blinken in Israele, vedrà Netanyahu per focus su ostaggi pace e si...

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà oggi in Israele il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog ''per discutere degli sforzi volti a garantire il rilascio degli ostaggi in mano di Hamas e dell...

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà oggi in Israele il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog ''per discutere degli sforzi volti a garantire il rilascio degli ostaggi in mano di Hamas e dell'importanza di garantire pace e sicurezza sia per israeliani sia per palestinesi''. Lo ha scritto in un tweet il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller.