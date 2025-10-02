Mo: Boccia a Ciriani, 'è Meloni non all'altezza, insulta opposizioni e sindacati'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “Vedo che il ministro Ciriani continua ad attaccare il Pd e la sua segretaria. Gli segnalo che l’impegno a verificare la possibilità che il piano di pace in campo sia perseguito è contenuto anche nella nostra risoluzione". Così il pres...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Vedo che il ministro Ciriani continua ad attaccare il Pd e la sua segretaria. Gli segnalo che l’impegno a verificare la possibilità che il piano di pace in campo sia perseguito è contenuto anche nella nostra risoluzione". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia replica ad alcune affermazioni del ministro Ciriani.

"E che sull’impegno contenuto nella risoluzione della maggioranza e di Azione, come su quella di IV, ci siamo astenuti. Ma non è possibile condividere di più con una maggioranza ed un governo che riesce ad usare parole più dure per Flotilla che per l’esercito israeliano, che deride la scelta di scioperare del sindacato in nome della Palestina, che in queste settimane ha accusato l’opposizione di aggressività. Le parole usate questa mattina da Giorgia Meloni, insieme a quelle del ministro Salvini, sono inaccettabili e provocatorie. Giorgia Meloni guida il nostro esecutivo ma con le sue affermazioni sta dimostrando di non essere all’altezza di questo compito: in un momento così difficile il governo dovrebbe cercare di tenere unito il paese e di rispettare chi dissente. E il Ministro ai Rapporti con il Parlamento dovrebbe saperlo meglio di altri”.