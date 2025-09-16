Mo: Bonelli-Fratoianni, 'fermare genocidio, 19 settembre in piazza con Cgil'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "L’attacco finale dell’esercito israeliano a Gaza City disegna in modo ancora più chiaro la strategia criminale del governo Netanyahu. Fermare ora il genocidio riconosciuto anche dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, la pulizia etnica e il piano di deportazione dovrebbe essere l’assillo di una comunità internazionale in larga parte sorda e immobile.

Molti Governi, a cominciare dal nostro, si rendono ogni ora più complici di fronte a questo orrore". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

"Per questo consideriamo importante la scelta della Cgil di indire una giornata di mobilitazione nazionale e di sciopero per venerdì 19. Noi saremo in piazza al fianco del sindacato – conclude Avs – come abbiamo fatto e faremo in ogni occasione di mobilitazione".