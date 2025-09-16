Home > Flash news > Mo: Bonelli-Fratoianni, 'fermare genocidio, 19 settembre in piazza con C...

Mo: Bonelli-Fratoianni, 'fermare genocidio, 19 settembre in piazza con Cgil'

default featured image 3 1200x900

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "L’attacco finale dell’esercito israeliano a Gaza City disegna in modo ancora più chiaro la strategia criminale del governo Netanyahu. Fermare ora il genocidio riconosciuto anche dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, la pulizia e...

di Pubblicato il

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "L’attacco finale dell’esercito israeliano a Gaza City disegna in modo ancora più chiaro la strategia criminale del governo Netanyahu. Fermare ora il genocidio riconosciuto anche dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, la pulizia etnica e il piano di deportazione dovrebbe essere l’assillo di una comunità internazionale in larga parte sorda e immobile.

Molti Governi, a cominciare dal nostro, si rendono ogni ora più complici di fronte a questo orrore". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

"Per questo consideriamo importante la scelta della Cgil di indire una giornata di mobilitazione nazionale e di sciopero per venerdì 19. Noi saremo in piazza al fianco del sindacato – conclude Avs – come abbiamo fatto e faremo in ogni occasione di mobilitazione".