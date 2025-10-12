Mo: Bonelli, 'parole Roccella sconcertanti, una vergogna'

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Le parole della ministra Roccella sono sconcertanti. Mostrano una totale insensibilità verso la tragedia che si consuma a Gaza e un’indifferenza assoluta di fronte alla pulizia etnica portata avanti dal governo di Netanyahu contro il popolo palestinese, ...

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "Le parole della ministra Roccella sono sconcertanti. Mostrano una totale insensibilità verso la tragedia che si consuma a Gaza e un’indifferenza assoluta di fronte alla pulizia etnica portata avanti dal governo di Netanyahu contro il popolo palestinese, che per l’Onu costituisce un genocidio". Lo dice Angelo Bonelli.

"Le gite scolastiche oggi dovremmo organizzarle a Gaza, per far vedere agli studenti cosa significa un genocidio nel terzo millennio: bambini sepolti sotto le macerie, ospedali bombardati, intere famiglie annientate.

E vorrei ricordare alla ministra che a volere l’Olocausto furono i nazi-fascisti, e chi oggi chiede il rispetto del diritto internazionale non va insultato. Parlare di antisemitismo verso chi denuncia i crimini di guerra di Israele è una vergogna", prosegue Bonelli.

"La Roccella, che accusa altri di antisemitismo, dovrebbe sapere che i palestinesi sono anch’essi un popolo semita. Con le sue parole dimostra non solo ignoranza storica, ma un pregiudizio profondo verso chi si oppone alla violenza e chiede giustizia. Infine, trovo gravissimo l’attacco alle università: Roccella criminalizza studenti e docenti che esprimono pensiero critico, come se la libertà accademica fosse un pericolo. Le università sono il cuore del dibattito democratico, non un nemico da zittire", conclude il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.