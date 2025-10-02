Mo: Bonelli, 'Scuderi detenuta illegalmente, domani in piazza contro sequestro israeliano'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "La nostra parlamentare europea Benedetta Scuderi è oggi detenuta illegalmente nel carcere di Ashdod: si tratta di un vero e proprio sequestro da parte del governo israeliano, che ha violato il diritto internazionale abbordando in modo illegale la Flottiglia de...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "La nostra parlamentare europea Benedetta Scuderi è oggi detenuta illegalmente nel carcere di Ashdod: si tratta di un vero e proprio sequestro da parte del governo israeliano, che ha violato il diritto internazionale abbordando in modo illegale la Flottiglia della libertà". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co portavoce di Europa verde.

"Per questo domani, giovedì 3 ottobre, saremo in piazza per denunciare questa gravissima violazione e per chiedere la liberazione immediata di Benedetta Scuderi e di tutte le attiviste e gli attivisti sequestrati. Ci vediamo domani alle ore 8.30 in piazza Vittorio e alle ore 11 in piazza dei Cinquecento. Invito tutte e tutti a partecipare per difendere la legalità internazionale e i diritti umani", conclude.