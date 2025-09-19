Mo: cartelli anti-israeliani attaccati sull'Acropoli di Atene

Atene, 19 set. (Adnkronos) - Attivisti greci anti-israeliani hanno attaccato grandi striscioni sull'Acropoli di Atene, invitando Israele, sia in inglese che in greco, a "porre fine al genocidio" e a "liberare la Palestina". I manifestanti appartengono al Partito Comunista Gr...

Atene, 19 set. (Adnkronos) – Attivisti greci anti-israeliani hanno attaccato grandi striscioni sull'Acropoli di Atene, invitando Israele, sia in inglese che in greco, a "porre fine al genocidio" e a "liberare la Palestina". I manifestanti appartengono al Partito Comunista Greco (Kke) e alla sua ala giovanile Kne. Lo riportano i quotidiani greci.