Mo: coloni israeliani attaccano casa palestinese in Cisgiordania

Ramallah, 19 mar. (Adnkronos) - Coloni israeliani hanno attaccato una casa palestinese e diverse auto nei villaggi di Burin e Madama, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Lo hanno riferito fonti locali, aggiungendo che le forze israeliane arrivate sulla scena non hanno fatto nulla per fermare l'at...