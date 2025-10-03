Mo: Conte, 'Meloni mi dava del criminale quando ero a Chigi ma mai lamentato'**

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Cosa avrei fatto da presidente del Consiglio? Io lo sono stato. Prima cosa, ricordo che ho bloccato le forniture militari a Emirati Arabi e Arabia Saudita solo perché avevamo conferma che le utilizzavano contro popolazione civile nello Yemen, quindi avrei adot...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Cosa avrei fatto da presidente del Consiglio? Io lo sono stato. Prima cosa, ricordo che ho bloccato le forniture militari a Emirati Arabi e Arabia Saudita solo perché avevamo conferma che le utilizzavano contro popolazione civile nello Yemen, quindi avrei adottato tutte le misure concrete, avrei interrotto la cooperazione militare con Israele immediatamente e sicuramente non avremmo avuto questo clima oggi di scontro.

Secondo, non avrei mai provocato una piazza". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aira che Tira su La7.

"A me mi è stato dato nel criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato. Terzo, ho ricevuto minacce" ma non ho mai fatto "un post per dire: 'mi stanno minacciando, guardate che clima di odio stanno provocando'. E' una tecnica per alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire: 'vedete come sono cattivi? Vedete, noi assicuriamo la stabilità, questi vogliono la violenza'".

"Se tu, da Presidente del Consiglio, vai a provocare la piazza, vai a dire che quelli di Flotilla sono irresponsabili, vai a dire che stanno sabotando la pace, stai spaccando la popolazione. Oggi stai dicendo questi sono gli scioperanti del weekend lungo, ma guardate che il weekend lungo l'ha proposto il ministro della Meloni quando ha chiesto la settimana corta".