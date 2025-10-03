Mo: De Monte (F), 'sciopero crea solo problemi'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Lo sciopero convocato dalla Cgil, senza il necessario preavviso previsto dalle leggi, raggiunge il solo obiettivo di creare problemi alle persone. Alla sinistra chiedo: qual è la connessione con la Flotilla e Gaza?". Così la deputata di Forza Itali...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Lo sciopero convocato dalla Cgil, senza il necessario preavviso previsto dalle leggi, raggiunge il solo obiettivo di creare problemi alle persone. Alla sinistra chiedo: qual è la connessione con la Flotilla e Gaza?". Così la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.