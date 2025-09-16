Mo: Egitto, 'operazioni militari Israele stanno portando regione caos totale'

Il Cairo, 16 set. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri egiziano ha condannato l'attacco di terra dell'Idf a Gaza City, affermando che riflette le politiche "sconsiderate" di Israele. "Mettiamo in guardia dai rischi catastrofici delle operazioni israeliane nella regione, che è sull'orlo di una nuova fase di caos totale a causa dell'incoscienza di Israele", ha affermato il ministero, aggiungendo che tutte le parti in Medio Oriente e nel mondo, senza eccezioni, saranno danneggiate dal comportamento di Israele.