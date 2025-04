Mo: Fratoianni, 'grande piacere aver incontrato premio oscar Basel'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "È stato un grandissimo piacere oggi incontrare Basel Adra, vincitore del Premio Oscar per il film documentario No Other Land. Eravamo a Masafer Yatta, proprio nei luoghi dove il film è stato girato, per incontrare cittadini e attivisti palestinesi che...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "È stato un grandissimo piacere oggi incontrare Basel Adra, vincitore del Premio Oscar per il film documentario No Other Land. Eravamo a Masafer Yatta, proprio nei luoghi dove il film è stato girato, per incontrare cittadini e attivisti palestinesi che resistono alla progressiva occupazione dei coloni palestinesi". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni che insieme ai parlamentari Avs De Cristofaro, Grimaldi, Mari e a Luisa Morgantini si trova in queste ore in Cisgiordania.

"Basel era lì con loro ed è stata una piacevole sorpresa poter parlare anche con lui, ascoltare dalla sua voce l’esperienza terribile di un popolo – conclude Fratoianni – cui stanno progressivamente sottraendo casa, terra e dignità".