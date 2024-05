Mo: Fratoianni, 'in Ue si discute di sanzioni verso governo Israele, finalmente'

Mo: Fratoianni, 'in Ue si discute di sanzioni verso governo Israele, fin...

Mo: Fratoianni, 'in Ue si discute di sanzioni verso governo Israele, fin...

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "In Europa si apre la discussione sull’accordo di associazione tra Ue e Israele che prevede la possibilità di sospenderlo in caso di gravi violazioni dei diritti umani. E oggi per la prima volta al Consiglio dei ministri degli Esteri si è discusso...